Віцепремʼєр Верещук: Гуманітарних коридорів 18 квітня не буде — росіяни не припиняють обстріли

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На сьогодні, 18 квітня гуманітарних коридорів для евакуації людей не буде.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вчора велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару. Також працювали над коридорами з Херсонської області: Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля. Перемовини йшли також про коридори з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та смт Нижнього Луганської області.

«Однак, на порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори», — зазначила Верещук.