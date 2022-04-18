Родичі моряків з крейсера «Москва» повідомляють про їхнє зникнення

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Родичі моряків, які служили на крейсері «Москва», заявляють, що їхні рідні зникли.

Про це пише російське видання «Агентство».

Мати матроса Марка Тарасова написала у соцмережі «ВКонтакте», що її син зник після того, як корабель затонув у Чорному морі. Водночас Міноборони росії повідомляє, що екіпаж затонулого крейсера встигли евакуювати.

Раніше про зникнення свого сина Єгора Шкребця, який служив на крейсері «Москва» коком, заявив у соцмережах житель Ялти Дмитро Шкребець.

Увечері 13 квітня стало відомо, що українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва». Журналіст-дослідник OSINTtechnical опублікував ймовірно перші фото російського крейсера “Москва” після влучання.

14 квітня Міноборони росії визнало, що під час буксирування до Криму підбитий крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту.