У Маріуполі на «Азовсталі» перебуває велика кількість цивільних, серед яких багато дітей
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
На території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, який захищають українські військові, ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.
Про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.
Люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу. Ситуація там складна — у людей проблеми з водою, ліками та їжею.
Вершинін зазначив, що росіяни використовують мирне населення, яке залишилося в Маріуполі, для розкопки завалів і збору трупів. Люди «працюють» за їжу, зокрема на масових похованнях. Таким чином російська армія зачищає сліди своїх злочинів.
Наразі в Маріуполі лишається близько 100 тисяч цивільних.