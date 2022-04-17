Розвідка України: Виробництво російських ЗРК на паузі через нестачу комплектуючих

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VitalyKuzmin / Wikipedia

Виробничі потужності російського «Ульяновського механічного заводу» зупинені через нестачу комплектуючих, які до вторгнення військ рф в Україну постачалися з-за кордону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни, зокрема через Казахстан. Такі схеми призводять до значного подорожчання деталей, адже треба платити посередникам. Збільшити витрати на це росія зараз не може.

Працівникам заводу пропонують вибір — йти в неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада — «оператор-навідник» ЗРК «Бук» за 50 тисяч рублів (17,8 тисячі гривень) на місяць.