Гуманітарних коридорів сьогодні не буде — російські війська відмовились припиняти обстріли

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Сьогодні, 17 квітня, гуманітарних коридорів не буде - українська сторона не змогла домовитися з військами росії про припинення вогню на маршрутах евакуації.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Окрему увагу вона акцентувала на питанні гуманітарного коридору з Маріуполя.

Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.