Російська армія у війні проти України втратила вбитими 20 300 осіб

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Втрати військ росії вбитими на 17 квітня сягнули 20 300 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 773 танки, 2 002 бойові машини, 376 артилерійських систем, 127 реактивних систем залпового вогню, 66 засобів ППО, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 1 471 одиниця автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 148 БПЛА, 27 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.