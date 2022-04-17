Історія з Бучі, наслідки затоплення «Москви» та інтервʼю Зеленського. Що писали про Україну іноземні ЗМІ 16 квітня

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Що у світі писали про війну в Україні 16 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань.

Про звірства росіян у Бучі медіа з усього світу зробили вже сотні матеріалів. У The Washington Post вирішили розповісти про трагедію через історію однієї сімʼї — Івана Монастирського, тіло якого знайшли 7 квітня, його дружини Юлії та доньки Саші, яких росіяни п’ять діб тримали в підвалі. Після кількох днів у квартирі Іван вийшов із документами, щоб, як припускають його сусіди, приєднатись до українського війська. Однак він опинився в районі склозаводу на вулиці Яблунській, де в росіян була база. Зараз на території заводу купа недопитої горілки, російських сухпайків, непотребу з їхнього військового комплектування — і трупів. Їх довкола настільки багато, що тіло Івана рятувальники знайшли лише після того, як більшість трупів з вулиць уже прибрали. Його долоні були пробиті цвяхами, руки звʼязані, голова прострелена. Журналісти описують тортури, не оминаючи деталей, додають фото і таким чином фіксують злочини російської армії для читачів з усього світу — і судів.

Euronews пише про вплив затоплення російського військового корабля «Москва» на перебіг війни в Україні. Цей крейсер забезпечував дальню та мобільну протиповітряну оборону для всього російського флоту в Чорному морі, тому тепер цей флот буде більш вразливим для нападу, особливо з боку Військово-повітряних сил України. Найближчим часом рф замінити «Москву» не зможе, оскільки має лише два кораблі такого класу, які перебувають у Північному та Тихоокеанському флотах. Хоча судно було не надто нове (спроєктоване у 1979 році), усе ж воно було символом російського панування в морі та військової доблесті країни. Втрата флагмана — прикрий удар для росії та сором на міжнародному рівні. Водночас, на думку американських чиновників, затоплення «Москви» матиме радше символічний вплив на війну, підвищуючи бойовий дух України.

Флагман «Москва» був потоплений ракетою «Нептун», яку розробили та виготовили в Україні. У статті на The Washington Post йдеться про історію цієї ракети й оборонну промисловість України загалом. Від початку вторгнення росії 24 лютого Україна використовує чимало зброї іноземного виробництва, однак країна й сама є значним експортером зброї, а росія навіть донедавна була її ключовим ринком: у період з 2016 до 2020 року п’ята частина експорту української зброї припадала на рф. Ракету «Нептун» створили на основі старої радянської крилатої ракети Х-35, яку виготовляли в Харкові. Розробило «Нептун» конструкторське бюро «Луч», яке було засновано в 1965 році й мало великий досвід проєктування радянських ракет.

Відома американська публіцистка Енн Епплбаум зробила інтервʼю із президентом Зеленським для американського видання The Atlantic. Відповідно до нього, бачення українським президентом перемоги просте: Україна продовжує існувати як суверенна держава. Однак якщо Україна хоче мати безпечне майбутнє, їй доведеться подолати російську машину пропаганди та пробити її інформаційний барʼєр. «Якщо росіяни хочуть одужати, вони мають навчитися приймати правду. Так, як це спрацювало в Німеччині», — запевняє Зеленський і визнає, що це буде непросто. Адже путін заборонив у росії навіть чесний гумор. Чому? «Гумор несе в собі глибшу істину, — каже Зеленський. — Блазням у середньовічних державах дозволяли говорити правду. Але росія боїться навіть цього».