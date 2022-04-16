Події 16 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти депортують українців з Ізюму та планують фільтрацію жителів Маріуполя, медведчука заарештували без права застави

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 16 квітня російські війська завдали удару по аеропорту міста Олександрія Кіровоградської області. У Луганській області внаслідок нічних обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень. У Сєвєродонецьку та Лисичанську перебиті газопроводи. Під ранок зазнав обстрілів Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Другий день поспіль окупанти гатять по житлових об’єктах Миколаєва та області, сьогодні зранку обстріляли дитячий садок. Дітей, на щастя, в цей час там не було.

Під час бойових дій загинули 2,5—3 тисячі бійців ЗСУ, ще близько 10 тисяч отримали поранення різної тяжкості. Водночас втрати російської армії оцінюються в 19—20 тисяч військових. Що стосується цивільних, то точну кількість загиблих складно підрахувати через те, що деякі міста досі перебувають в окупації, і невідомо, скільки людей загинуло там. У російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових і понад тисячу цивільних

Українські військові завдали удару по залізниці в окупованому Токмаку, де окупанти розвантажували боєприпаси з вагонів. Весь особовий склад росіян було ліквідовано, а боєприпаси здетонували.

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків. Частину з них хочуть мобілізувати, інших — відправити на розчищення завалів. На декого може чекати страта. Крім того, президент Зеленський розповів, що наразі тривають перемовини щодо подальшої долі захисників Маріуполя.

З Ізюму Харківської області вивезли майже 100 українців. Російські держЗМІ повідомили, що їх депортують у Бєлгородську область.

Кремль продовжує репресії щодо командирів своєї армії, які «не виправдали довіри» і провалюють завдання в Україні. Після спілкування з фсб у невідомому напрямку вивезли едуарда басуріна — «заступника командувача» корпусу «міноборони днр». Розправу над ним пов’язують із необережною заявою, яка розкрила плани росії застосувати хімічну зброю проти українських військових у Маріуполі.

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави

Сьогодні опівночі набуває чинності заборона перебування на території ЄС російських вантажівок. Ті, хто не встигне виїхати, будуть вимушені залишити свої фури на кордоні.

Чехія не піддалася на тиск росії, яка намагалася заборонити передавати Україні зброю. рф направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що чеська сторона не може надавати третім країнам зброю радянського походження без її згоди. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський та міністр оборони Яна Чернохова назвали це нахабною нісенітницею.