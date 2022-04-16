Румунія та Італія закривають свої порти для російських суден

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Getty Images / «Бабель»

Італія та Румунія заборонили вхід у свої порти для кораблів російської федерації.

Про це повідомляють TGcom24 та Valahia News.

Рішення про закриття румунських портів для рф набуває чинності в неділю, 17 квітня. Відзавтра жодне судно під російським прапором, включаючи яхти, рекреаційні та прогулянкові катери, не має права заходити в румунські порти в Чорному морі.

Таке ж рішення ухвалила і влада Італії. Адміністрація італійських портів оприлюднила документ, згідно з яким із 17 квітня порти закривають для російських кораблів. Також заборона стосується суден, які змінили прапор після 24 лютого 2022 року.

У документі також зазначено, що винятком можуть бути судна, які потребують аварійної зупинки.