Омбудсман Денісова: Окупаційна влада «л/днр» мобілізує дітей. Уже є загиблі

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Facebook / Людмила Денісова

Російські угрупування «лнр» і «днр» проводять мобілізацію дітей, які брали участь у «патріотичних клубах».

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією, отриманою омбудсманом від правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, росіяни мобілізують неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років.

За словами Денісової, серед підлітків уже є загиблі, зокрема Іван Шифман — учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Наследники победы» Територіального штабу міста Комсомольське громадської організації «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія».

Військові навчання серед дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни проводять із 2017 року.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти порушень росією прав дітей в Україні.