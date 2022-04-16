Понад 70 тисяч жителів Луганщини досі не евакуювались

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Стас Козлюк / Бабель

Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що понад 70 тисяч мешканців регіону ще не виїхали до безпечних місць.

До війни в області проживало понад 330 тисяч людей. За 52 організовані евакуації вивезено понад 32 тисячі людей. Понад 200 тисяч виїхали самостійно.

Він наголосив на тому, що залишатися в містах зараз вкрай небезпечно — обстріли посилилися, росіяни цілеспрямовано гатять саме по житловому масиву.

Місто Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, які жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ зараз у «гарячій» фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі.