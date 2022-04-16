Російська армія у війні проти України втратила вбитими 20 100 осіб

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Втрати військ росії вбитими на 16 квітня сягнули 20 100 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 762 танки, 1 982 бойові машини, 371 артилерійська система, 125 реактивних систем залпового вогню, 66 засобів ППО, 163 літаки, 145 гелікоптерів, 1 458 одиниц автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 138 БПЛА, 26 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.