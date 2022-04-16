Україна отримала від корпорацій і людей із різних куточків світу майже $924 мільйони благодійної допомоги

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Death to Stock

Україна отримала від громадян і корпорацій із різних куточків світу майже $924 мільйони благодійної допомоги. Гроші при цьому продовжують надходити.

Про це повідомив глава Офісу президента та за сумісництвом глава штабу з гуманітарних і соціальних питань Андрій Єрмак.

«Вони йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах», — зазначив Єрмак.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Зібрати гроші допомогли і знаменитості. Свої внески зробили Королева Єлизавета ІІ, акторка Міла Куніс, актор Ештон Катчер та багато інших.