Мер Києва Віталій Кличко повідомив про обстріл столиці. У Львові спрацювала ППО

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Юлія Вебер / «Бабель»

Під ранок Київ зазнав обстрілів — вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.

У Львівській області під час ранкової повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона. Глава Львівської ОДА Максим Козицький обіцяє трохи згодом деталі.