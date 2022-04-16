Мер Києва Віталій Кличко повідомив про обстріл столиці. У Львові спрацювала ППО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Юлія Вебер / «Бабель»
Під ранок Київ зазнав обстрілів — вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.
У Львівській області під час ранкової повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона. Глава Львівської ОДА Максим Козицький обіцяє трохи згодом деталі.