«Йде на спад, приблизно 400 випадків на добу». Міністр Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, яка наразі в Україні ситуація з коронавірусом. Після початку війни МОЗ припинив публікувати статистику, і тема пандемії зникла з публічного простору.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Ляшко підкреслив, що ця статистика є неповною, тому що медичні заклади в зоні бойових дій не мають можливості передавати інформацію.

«На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім відбувся спад до 2,5 тисячі, в останній тиждень квітня в нас 400 випадків на добу», — каже він.

За його словами, переважна більшість людей хворіє легко і не потребує госпіталізації. Однак є випадки, коли людей забирають до лікарень з коронавірусом.

«Люди продовжують вакцинуватись, можливо, не в таких кількостях, як нам хотілося б. За березень вакцинувалися 355 тисяч людей, за квітень — 77 тисяч», — сказав Ляшко.