Огляд подій 15 квітня: окупанти обстрілюють українські міста, медведчуку оберуть запобіжний захід, військова допомога від США вже в дорозі

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 15 квітня російські окупанти знову обстрілювали північ України ракетами та важкою артилерією. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що регіон обстріляли вперше за останні 10 днів. Снаряди прилетіли в село Попівка Охтирського району. На Чернігівщині росія атакує позиції прикордонників. Крім того, на Донеччині за добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів, загинули три людини, ще дев’ятьох поранено. Миколаїв знову опинився під ракетними обстрілами.

Протягом ночі війська рф намагалися захопити спостережний пост у Миколаївській області та провести розвідку українських позицій у Херсонській. Атаку на пост відбито, а розвідувальну групу знищено. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч — 22 особи та три одиниці техніки.

Окупанти поцілили ракетами в житловий район та міську стоматологічну поліклініку Харкова. Чотири людини загинули, кількість поранених ще невідома. Поліклініка зазнала руйнувань, але всередині людей не було.

Українські військові збили в небі над Одесою ворожий безпілотник «Орлан-10», який збирав розвідувальну інформацію про військові обʼєкти.

Пакет допомоги зі США має прибути до України в найближчі 24 години. Нагадаємо, 13 квітня США заявили, що відправлять Україні додаткову військову допомогу на суму $800 мільйонів — це артилерія, бронетранспортери та гелікоптери. Японія виділить 13 млрд єн на допомогу Україні — це трохи понад 3 мільярди гривень.

Після спроби втечі нардепа від ОПзЖ віктора медведчука суд переобере для нього запобіжний захід. Генпрокуратура заявляє, що втечу медведчуку не кваліфікуватимуть як вчинення злочину, але запобіжний захід має бути посилений: замість домашнього арешту, як було до цього, він має перебувати під вартою.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії подали документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з росії та білорусі. До поштової блокади приєдналася і пошта Латвії.

Північна Македонія висилає з країни шістьох російських дипломатів.

У росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих. На російському підприємстві «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів і підвищення цін на матеріали значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки.