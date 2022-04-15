Метро Києва проводить публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій

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Сергій Моргунов / «Бабель»

«Київський метрополітен» запустив публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій: «Мінської», «Героїв Дніпра», «Берестейської», «Дружби народів» і «Площі Льва Толстого».

Про це повідомив начальник метрополітену Віктор Брагінський.

«Сьогодні ми розпочинаємо онлайн-опитування, яке можна пройти до 15 травня, запропонувавши свою назву. Після цього ми опрацюємо надані варіанти та проведемо постанційне голосування за остаточну назву», — розповів він.

Варіанти назв опрацює і профільна комісія з перейменувань, після чого проєкт рішення винесуть до сесійної зали Київради. Раніше Брагінський звернувся до міського голови Віталія Кличка з ініціативою перейменувати вказані станції.