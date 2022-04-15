Генштаб: Втрати військ росії вбитими сягнули 20 тисяч осіб

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Втрати військ росії вбитими на 15 квітня сягнули 20 000 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 756 танків, 1 976 бойових машин, 366 артилерійських систем, 122 реактивні системи залпового вогню, 66 засобів ППО, 163 літаки, 144 гелікоптери, 1 443 одиниці автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 135 БПЛА, 25 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.