Російські війська обстріляли прикордонників у Чернігівській області
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Держприкордонслужба повідомила, що сьогодні вранці (о 08:25 та о 09:00) російські війська обстріляли з мінометів прикордонників в районі села Сеньківка, де знаходиться пункт пропуску.
Вогонь вівся з ворожої території — окупанти стріляли 13 разів.
«Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник», — заявили у службі.