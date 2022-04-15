До Запоріжжя і Бахмуту на сьогодні заплановано 9 гуманітарних коридорів

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На сьогодні, 15 квітня, заплановано девʼять гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя люди можуть виїхати на власному транспорті.

До Бахмуту вивезення автобусами з наступних населених пунктів: Сєвєродонецьк (місце зборів — проспект Хіміків, 28), Лисичанськ (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), Попасна (вул. Первомайська, 42), с. Гірське (вул. Гагаріна, 13), Рубіжне (вул. Чехова, 11).

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку військ росії.