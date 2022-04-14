Пентагон: Війська росії, які окуповували північ України, з’являються на сході країни

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Перші російські війська, які Збройні сили України вибили з півночі України, почали з’являтися на сході.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США в коментарі CNN.

«Вони вже мають значну кількість сил в регіоні. Ми оцінюємо, що на території України вже є 65 оперативних батальйонно-тактичних груп, і вони перебувають у східних і південних частинах України», — зазначив чиновник.

За словами американського посадовця, деякі з цих підрозділів залишили північну Україну та райони північніше Києва і повернулися до росії та білорусі за поповненням та підкріпленням перед тим, як вирушити на Донбас.