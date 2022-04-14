Секретар РНБО: Наступ на Україну мав розпочатися 22 лютого

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У розпорядженні українських розвідників були накази про напад росії на Україну, видані на 22 лютого, а потім виправлені на 24 лютого.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтервʼю BBC News Україна.

«Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, — хоча насправді вторгнення почалося о 03:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків — то коли десь з пʼятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти», — додав секретар РНБО.

Також, за його словами, 22 лютого стало відомо про плани росіян знищити президента України.

«У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню. Більше того, я можу сказати, що 22 лютого приблизно о 19:20 ми отримали інформацію, що найближчим часом це може відбутися», — зазначає Данілов.

Також він додав, що доказом підготовки української влади до вторгнення росії є те, що вже 50 діб Україна успішно відбиває напад армії рф.