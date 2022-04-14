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Стас Козлюк / Бабель

Google припиняє монетизацію контенту, який розповсюджує фейки про війну росії проти України або заперечує чи виправдовує її.

Про це пише AІN.ua з посиланням на лист від Google.

Це стосується і матеріалів, які пропагують насильство і заперечують трагічні події. Обмеження також поширюється на повідомлення про те, що жертви самі відповідальні за трагедію або використовують різні прийоми звинувачення жертви. Наприклад, заяви про те, що Україна начебто вчиняє геноцид власних громадян.

YouTube хоч і припинив монетизацію в росії ще 26 лютого, однак сервіси Google продовжували роботу.