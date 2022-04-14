Ірландія підтримує ембарго на російську нафту і газ та сприятиме вступу України до ЄС

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Ірландія підтримує запровадження ембарго на нафту і газ з росії та обіцяє пришвидшити вступ України до Європейського Союзу.

Про це сказав міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Моя країна поділяє думку про необхідність максималістського підходу у відносинах з росією, зокрема в питанні накладення санкцій на росію, які повинні мати й стримуючий ефект. Ми також виступаємо за необхідність ввести ембарго на торгівлю нафтою з рф у рамках шостого пакета санкцій», — заявив Саймон Ковені під час візиту до Києва.

Він також додав, що Україна прагне економічного процвітання, демократії та свободи, а все це можливо у складі Євросоюзу. «І ми робитимемо все можливе для того, щоб прискорити вступ України до цієї організації», — підкреслив міністр.