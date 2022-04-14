У Молдові заборонили «георгіївську стрічку» та символи Z і V

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Парламент Молдови ухвалив в остаточному читанні законопроєкт про «заборону загальновідомих атрибутів і символів, що використовуються в контексті дій військової агресії». Йдеться про «георгіївську стрічку», а також символи Z і V.

Про це повідомляє Noi.md.

Ініціатива, яку запропонував депутат Ліліан Карп, передбачає штраф для фізичних осіб у розмірі 4 500—9 000 леїв за виготовлення, публічне використання чи пропаганду екстремістської чи військової символіки.

Згідно із законопроєктом, під «загальновідомими атрибутами та символами, що використовуються в контексті військової агресії», мають на увазі: