Україна повернула з полону 30 громадян. Відбувся четвертий обмін

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Facebook / Операція об'єднаних сил

Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін полоненими. З російського полону звільнили 30 українців.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Додому повернулися 5 офіцерів і 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили 8 цивільних, зокрема одну жінку.

Деталі обміну Верещук не повідомила, як і кількість росіян, яких передали рф.