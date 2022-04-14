Україна повернула з полону 30 громадян. Відбувся четвертий обмін
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін полоненими. З російського полону звільнили 30 українців.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Додому повернулися 5 офіцерів і 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили 8 цивільних, зокрема одну жінку.
Деталі обміну Верещук не повідомила, як і кількість росіян, яких передали рф.