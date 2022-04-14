Українські десантники звільнили кілька населених пунктів на півдні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про звільнення кількох населених пунктів на півдні України.
Пункти від військ росії звільнили підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади, знищивши ворожі пункти управління, техніку й артилерію. Отримавши значні втрати, окупанти відступили.
Які саме населені пункти звільнено — не уточнюється. «Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення цієї операції», — пояснили в Командуванні.