Українські десантники звільнили кілька населених пунктів на півдні

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про звільнення кількох населених пунктів на півдні України.

Пункти від військ росії звільнили підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади, знищивши ворожі пункти управління, техніку й артилерію. Отримавши значні втрати, окупанти відступили.

Які саме населені пункти звільнено — не уточнюється. «Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення цієї операції», — пояснили в Командуванні.