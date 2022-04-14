ДБР затримало керівника фракції ОПзЖ у міськраді Маріуполя за сприяння росії

Новини

Керівника фракції ОПзЖ у Маріупольській міськраді Володимира Клименка викрили на антиукраїнській інформаційній кампанії на підтримку росії. Слідчі затримали його у Одесі, куди він втік із Маріуполя.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника маріупольської фракції «Опозиційної платформи — За життя». Він став рупором кремля на сході — виступав за відновлення економічних зав’язків з росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України», — заявили у ДБР.

Перед повномасштабним вторгненням росії він писав у Facebook заклики до повалення української влади.

За оперативною інформацією, затриманий є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму, колаборантки Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму.