У Києві у метро відновлюють рух обома коліями на синій та зеленій лініях

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Сергій Моргунов / «Бабель»

У столичному метро поїзди завтра, 15 квітня, відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин. Про це повідомила Київські міська державна адміністрація.

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями «Академмістечко» та «Шулявська», однією — між станціями «Шулявська» та «Театральна». Рух поїздів буде здійснюватися:

червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»;

синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

зелена лінія: від станції метро «Сирець» до станції «Червоний Хутір».

Працюють пересадочні вузли:

«Золоті ворота» — «Театральна»;

«Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Без зупинки поїзди проминатимуть станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».