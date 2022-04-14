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У Києві у метро відновлюють рух обома коліями на синій та зеленій лініях

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

У столичному метро поїзди завтра, 15 квітня, відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин. Про це повідомила Київські міська державна адміністрація.

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями «Академмістечко» та «Шулявська», однією — між станціями «Шулявська» та «Театральна». Рух поїздів буде здійснюватися:

Працюють пересадочні вузли:

Без зупинки поїзди проминатимуть станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».