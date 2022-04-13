Події 13 квітня в огляді «Бабеля»: росія не хоче міняти медведчука, а до Києва приїхали президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 13 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили штурмовик Су-25. Це трьохсота — ювілейна — ціль зенітних ракетних військ, збита від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі війська рф суттєво зменшили використання авіації через погодні умови.

За минулу добу російські окупанти завдали по Харківщині приблизно 53 артилерійські удари. Загинули семеро людей, у лікарні помер дворічний хлопчик, який дістав поранення від обстрілів кілька днів тому. У Рубіжному на Луганщині внаслідок вчорашніх обстрілів згорів житловий квартал — десятьох людей врятували.

Полк «Азов» у Маріуполі об’єднався з бійцями 36 окремої бригади морської піхоти, яка пробилася до позицій «азовців». Командири підрозділів записали спільне звернення та заявили, що продовжать виконувати бойові завдання посиленим складом.

У моргах Дніпра зараз понад 1 500 загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у чотирьох рефрижераторах, їх ніхто не спалює, не ховає у братських могилах, адже місцева влада сподівається, що їхні мами по них приїдуть.

До України прибули президент Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс. Вони відвідали зруйновану Бородянку та зустрілися з Володимиром Зеленським. Також Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Той повідомив, що США нададуть Україні військову допомогу на $800 мільйонів — це артилерія, бронетранспортери та гелікоптери.

Німецька парламентська коаліція погодилася надати Україні важке озброєння. Про це заявив представник з питань оборонної політики Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.

Президент США Джо Байден назвав війну в Україні геноцидом українського народу. У відповідь на це Володимир Зеленський назвав Байдена справжнім лідером. Коли у президента Франції Емманюеля Макрона журналісти запитали, чи може він назвати події в Україні геноцидом, він відповів, що буде обережний із такими термінами, тому що «росіяни й українці — брати». Крім Байдена, дії росії в Україні назвали геноцидом премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і польський президент Анджей Дуда.

Рада Європейського Союзу затвердила виділення третього траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Кошти направлять на поставку озброєння Україні.

Велика Британія з 14 квітня забороняє імпорт російських заліза та сталі, а також експорт до рф квантових технологій та передових матеріалів. Швейцарія заборонила імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів і горілки з росії та запровадила санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти двох дочок президента росії путіна. Європейське космічне агентство (ESA) припинило співпрацю з росією у місячних програмах. Компанія EA Sports випустила оновлення для футбольного симулятора FIFA 22 — з гри видалили всі російські клуби та збірну рф, а також прибрали стадіон московського «Спартака».

З’ясувалося, що росія не хоче обмінювати віктора медведчука на своїх полонених — дмитро пєсков заявив, що медведчук не є громадянином росії та не має жодного стосунку до спеціальної військової операції.