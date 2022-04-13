Українські військові влучили в російський крейсер «Москва». Саме його захисники острова Зміїний відправили нахуй

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Українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» Чорноморського флоту рф.

Це підтвердили радник голови Офісу президента Олексій Арестович і голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Із флагманом морського флоту крейсером «Москва» сталася якась несподіванка. Сильно горить... Там 510 людей екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося — чи два матроси покурили не в тому місці, чи порушили знов якісь заходи безпеки, не щастить», — заявив Арестович.

Він також додав, що це саме той «русский военный корабль», який наші прикордонники з острова Зміїний відправили нахуй.