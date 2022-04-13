У Харкові російські війська зруйнували майже 2 тисячі будинків

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Стас Козлюк / Бабель

Кількість зруйнованих російськими обстрілами будівель у Харкові наближається до двох тисяч.

Про це повідомив у телеефірі міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Обстріли не припиняються, постійні бомбардування, зараз теж продовжують бомбити Харків. За цей час російський окупант знищив 1 937 об’єктів, з яких 1 671 — житлові будинки, 75 шкіл. Вдумайтеся в ці цифри! Це говорить про цілеспрямований геноцид українського народу і цілеспрямований геноцид міста Харкова та мирних харків’ян. Є загиблі, є поранені, звісно, ситуація дуже важка», — сказав Терехов.

За його словами, попри обстріли, у Харкові працюють комунальні служби, магазини, аптеки та ринки. Міська влада разом із волонтерами роздає містянам продукти, медикаменти, предмети першої необхідності.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що після війни нові будинки в Україні проєктуватимуть із бомбосховищами та укріпленими підземними паркінгами.