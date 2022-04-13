ДСНС створила інтерактивну мапу розмінування України

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Facebook / ДСНС України

На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок.

Про це ДСНС повідомила у Facebook.

На мапі можна відстежити детальну динаміку робіт з розмінування кожного регіону: кількість виїздів рятувальників, площу розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів.

Також на сайті можна подати заявку про знайдені вибухонебезпечні предмети та слідкувати за її виконанням.