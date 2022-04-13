В Естонії запустили платформу для пошуку українських сервісів в Європі

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Команда українських розробників, під егідою Асоціації українських організацій в Естонії, запустили онлайн платформу Dopomogo для пошуку послуг, що надаються українцями та для українців у Європі.

На сайті зібрані організації та окремі підприємці, що надають послуги на теренах усієї Європи. За допомогою мапи користувачі можуть знайти представників українського бізнесу поблизу себе. Також платформа допомагає українцям шукати роботу за кордоном. Кожного дня на сайт додають нові сервіси.

Розробники Dopomogo планують також організувати на основі платформи клуб для українців, де запустять систему знижок для учасників, краундфандінг та соціальні функції.