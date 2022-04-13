Велика Британія запровадила санкції проти медведчука
- Автор:
- Олег Панфілович
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Нардеп віктор медведчук потрапив під санкції Великої Британії.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Усі його активи на території Сполученого Королівства заморожені. Санкції проти медведчука запровадили в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти росії.
Служба безпеки України провела спецоперацію і 12 квітня затримала медведчука. Нардеп, який весь цей час переховувався, був перевдягнутий у форму Збройних сил України.