Велика Британія запровадила санкції проти медведчука

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Нардеп віктор медведчук потрапив під санкції Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Усі його активи на території Сполученого Королівства заморожені. Санкції проти медведчука запровадили в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти росії.

Служба безпеки України провела спецоперацію і 12 квітня затримала медведчука. Нардеп, який весь цей час переховувався, був перевдягнутий у форму Збройних сил України.