Розвідка: росіяни використовували мобільні крематорії у Маріуполі, Чернігівській та Луганській областях. Так вони знищували докази

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Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні — для цього росіяни використовували мобільні крематорії у низці областей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Після широкого міжнародного розголосу геноциду українців в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл. Всіх потенційних свідків росіяни намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Неодноразово фіксували факти використання мобільних крематоріїв і на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію росіян зафіксували і у місті Новоайдар Луганської області.

Військова розвідка наголошує, що росіяни використовують мобільні крематорії і для знищення тіл власних військових, аби приховати реальну кількість своїх загиблих та не платити компенсацію їхнім сім’ям.