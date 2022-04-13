Піротехніки з початку війни знешкодили понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів

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ДСНС в Луганській області

З початку війни українські піротехніки знешкодили понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 928 авіаційних бомб.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Лише протягом останньої доби піротехнічні підрозділи ДСНС отримали 191 виклики і обстежили територію площею 519,3 гектарів. Вони виявили, вилучили і знешкодили 3 480 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби.

Найчастіше піротехніки працювали у Харківській області, Миколаївщині, Донеччині, Київщині та Сумщині, зазначають в МВС.

За словами начальника Управління організації піротехнічних робіт Олега Бондаря, 300 тисяч квадратних кілометрів територій України потребують гуманітарного розмінування, їх зараз обстежують.