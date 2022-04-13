Російські війська обстріляли фосфорними бомбами село у Запорізькій області

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У Запорізькій області російські окупанти обстріляли село Новоданилівка Пологівського району забороненими фосфорними бомбами. У результаті загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

Також він зазначив, що на Пологівському напрямку російські війська намагаються утримати захоплену територію, проводять повітряну розвідку безпілотниками та обстрілюють українських військових та цивільних із реактивних систем залпового вогню.