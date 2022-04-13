Гуманітарних коридорів 13 квітня не буде — російські війська заблокували рух

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Сьогодні, 13 квітня, гуманітарних коридорів для евакуації людей не буде.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, у Запорізькій області війська рф заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.

«Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Усе це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні», — зазначила Верещук.