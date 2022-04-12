СБУ в ході спецоперації затримала віктора медведчука

Новини

СБУ

Служба безпеки України провела спецоперацію і 12 квітня затримала проросійського політика, олігарха і народного депутата віктора медведчука, повідомили в СБУ.

Медведчук, який весь цей час переховувася, був перевдягнутий в українську військову форму.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», — зазначив голова СБУ Іван Баканов.