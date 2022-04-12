Президенту Німеччини Штайнмаєру відмовили у візиті до Києва

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Maik Meid / Flickr

Українська влада відмовилася приймати у Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це Штайнмаєр заявив у вівторок.

Він заявив, що хотів під час візиту «надіслати сильний сигнал європейської солідарності разом із президентами країн Балтії та Польщі». «Я був готовий, але, мабуть, (і я маю взяти до уваги) цього не бажають у Києві», — заявив він.

Перед цим газета Bild повідомила з посиланням на неназваного українського дипломата, що президент Володимир Зеленський відмовився приймати Штайнмаєра через його давні звʼязки з росією.

«Ми всі знаємо про тісні звʼязки Штайнмаєра з росією, які також призвели до виникнення «формули Штайнмаєра». Нині йому не раді в Києві. Подивимося, чи це зміниться пізніше», — заявив виданню дипломат.

Штайнмаєр підтримував тісні звʼязки з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, також був активним прихильником будівництва газопроводу «Північний потік — 2» і вважається «архітектором» дружньої політики Німеччини до росії.