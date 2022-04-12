Джонсона оштрафують за вечірки під час локдауну

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Премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона оштрафують за організацію вечірок у його офісі в розпал локдауну.

Про це пише BBC.

Також оштрафують канцлера казначейства Ріші Сунака. Наразі поліція виписала вже понад 50 штрафів за порушення протикоронавірусних обмежень в урядових будівлях.

За даними британських ЗМІ, під час локдауну на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок за участю Джонсона, що грубо порушувало карантинні правила. Через це опозиція вимагала відставки Джонсона. Сью Грей доручили представити доповідь, а поліція розпочала розслідування. Згодом премʼєр вибачився за ці вечірки, але заявив, що у відставку не подаватиме.