У Польщі затримали російського шпигуна

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У Польщі затримали громадянина росії, якого підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки.

Про це повідомляє RMF24.

За запитом російських спецслужб чоловік збирав інформацію про боєготовність Збройних сил Польщі та військ НАТО, зокрема про військові частини, їхню техніку та укомплектованість.

Підозрюваний — громадянин росії, який 18 років проживав у Польщі, де керував бізнесом. Його затримали 6 квітня і передали до прокуратури. За клопотанням прокуратури суд вирішив взяти затриманого під варту на три місяці.