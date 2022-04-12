СБУ викрила плани росії зі створення «народних республік» на заході України

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Марієнко Андрій / УНІАН

Служба безпеки України завадила росіянам створити «народні республіки» у західних областях України.

Про це СБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

Як зазначають у відомстві, один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством. За його словами, робота з повалення конституційного ладу в Україні розпочалася ще влітку 2021 року.

На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх ветеранів АТО, і забезпечити їх зброєю. Реалізувати цей план хотіли одночасно із повномасштабним вторгненням росії в Україну.

СБУ викрила зловмисників і затримала організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.