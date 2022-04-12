Українська розвідка заявила, що росія планує теракти на своїй території

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Michael Parulava / Unsplash

росія планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії. У цьому хочуть звинуватити Україну.

Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також завдавання ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму. Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Бєлгородській і Курській областях активно риють окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», — попереджає він.

За словами начальника розвідки, цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення.