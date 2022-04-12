На сьогодні заплановані 9 гуманітарних коридорів до Запоріжжя і Бахмуту — маршрути

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«Бабель»

На сьогодні, 12 квітня, заплановано девʼять гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Чотири коридори до Запоріжжя — з міст Маріуполь (на власному транспорті), Бердянськ, Токмак (місце зборів: вулиця Шевченка, 5), Енергодар (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

Ще п’ять коридорів до Бахмуту — з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та села Гірське.