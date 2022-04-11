СБУ затримала агента рф, який працював в Адміністрації президента

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СБУ

Контррозвідка СБУ затримала агента рф, який працював у адміністрації пʼятого президента Петра Порошенка та інших державних структурах. У силових структурах «Бабелю» повідомили, що затримана особа не працювала на «високих рангах».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік зізнався, що з 2014 року працював на Головне управління генштабу збройних сил рф. Його завербували після того, як він утік з Донеччини до Бєлгорода. російські куратори обрали йому псевдонім «Регін» і дали завдання здобути секретну інформацію державного рівня.

Куратори навіть допомагали чоловікові робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. російські спецслужби оплачували йому навчання і поїздки за кордон.

Окрім таємної інформації, зрадник збирав компрометуючі дані про українських посадовців різного рівня та їхніх родичів. Це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами.

Після початку широкомасштабної війни він збирав інформацію про новітні зразки зброї та військової техніки ЗСУ. Тепер агенту загрожує довічне позбавлення волі.