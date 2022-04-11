ДСНС: В Україні розмінування потребують 300 тисяч квадратних кілометрів території

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

В Україні 300 тисяч квадратних кілометрів територій потребують гуманітарного розмінування, їх зараз обстежують.

Про це 11 квітня на брифінгу в Медіацентрі «Україна» повідомив начальник Управління організації піротехнічних робіт Олег Бондарь.

Зараз у першу чергу рятувальники обстежують населені пункти, далі — відновлять лінії електропередач, забезпечать роботу аварійних бригад енергетиків, водоканалів, газовиків тощо. Наступний етап — розмінування доріг.

«І лише після цього ми можемо вийти на сільськогосподарські угіддя та працювати з фермерськими господарствами й аграріями щодо проведення посівних робіт», — сказав Олег Бондарь.

Зараз у рятувальній службі працюють майже 550 піротехніків, такі спеціалісти є в усіх регіонах. У середньому за добу вони вилучають від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежують сотні гектарів територій. Основні зусилля саперів зараз зосереджені на напрямках Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомелю, Немішаєвого, у населених пунктах Бузова, Залісся, Богданівка, на Чернігівському та Ніжинському напрямках, працюють також у Тростянці Сумській області.

«Місто Ірпінь ми пройшли, але є домогосподарства, де не було мешканців, а ми як служба порятунку не можемо заходити на подвір’я [без присутності власників]. Ми залишаємо листівки, і якщо людина повертається — просимо викликати ДСНС та провести обстеження будинку, отримати дозвіл перебувати там», — зазначив Бондарь.