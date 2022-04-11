У Романівці відновили міст, який зʼєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом

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Сьогодні запрацював тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

До відновлення мосту залучили понад 50 людей і понад 40 одиниць техніки: екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки. Роботи тривали 5 діб без перерви.

Довжина насипного тимчасового мосту — 245 м, його ширина — 9 м. Для його побудови знадобилося понад 9 тис. тонн насипних матеріалів.