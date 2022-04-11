На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів у трьох областях

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На сьогодні, 11 квітня, погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

До Запоріжжя евакуації наступні: з Маріуполя на власному транспорті, з Бердянська на власному транспорті та автобусами, з міста Токмак на власному транспорті та автобусами, з міста Енергодар на власних авто.

До Бахмуту евакуюють з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та Гірське.